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    Главная / Торги / Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.

    Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2017 23:0004.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717027Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.06.201725.06.2017 23:0025.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717027Подведение итогов не позднее Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к дорожно-строительной технике Caterpillar 3кв.2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 (Разрез Северо-Восточный)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 2001-15-25СП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "РУКАВ ГИДРОЦИЛИНДРА КОВША CATERPILLAR 087-6643"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "НАКОНЕЧНИК ДЛИННЫЙ CATERPILLAR 330/336 9N4452"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "ФОРСУНКА CATERPILLAR 3879433"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ CATERPILLAR 1261818"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "РУКАВ ГИДРОМОТОРА ХОДА CATERPILLAR 115-8753"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "РЕДУКТОР БОРТОВОЙ CATERPILLAR 3530562"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "РЕДУКТОР БОРТОВОЙ CATERPILLAR 3530608"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "РЕДУКТОР БОРТОВОЙ 296-6218"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "НАСОС CATERPILLAR 3522125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ЛЕНИВЕЦ CATERPILLAR 1362422"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "АДАПТЕР CATERPILLAR 1590465"

    Кол-во: 2

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