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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки сварочного аппарата в мае-июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Запрос котировок на право заключения договора поставки сварочного аппарата в мае-июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717023Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сварочного аппарата МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717023

    Уникальный номер закупки

    279

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки сварочного аппарата в мае-июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сварочного аппарата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 13:00 GMT +329.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717023Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сварочного аппарата Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 13:3029.05.2017 13:3029.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717023Дата и время вскрытия заявок Закупка сварочного аппарата Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 16:0030.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717023Подведение итогов не позднее Закупка сварочного аппарата Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сварочного аппарата

    Начальная цена

    65 110,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - до 10.06.2017 г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником предельной (максимальной) стоимости продукции, установленной настоящей документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сварочный аппарат с комплектом проводов 5м."

    Кол-во: 3

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