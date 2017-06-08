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Номер извещения
ГП717021
Уникальный номер закупки
197-562/17
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО Уралхиммаш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-48
Факс
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Адрес электронной почты
o.a.podjezhikh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подъезжих Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО Уралхиммаш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 10:00 GMT +308.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО УралхиммашЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717021Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО УралхиммашЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717021Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО УралхиммашЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для ремонта газового оборудования АО Уралхиммаш
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
33
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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