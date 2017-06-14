www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705145597
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моющих и чистящих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полонский Никита Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и чистящих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 04:00 GMT +314.06.2017 04:0014.06.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145597Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих и чистящих средствЮжно-Сахалинск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 08:0019.06.2017 08:0019.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705145597Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка моющих и чистящих средствЮжно-Сахалинск
Дата и время проведения
19.06.2017 09:0019.06.2017 09:0019.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705145597Дата и время проведения Поставка моющих и чистящих средствЮжно-Сахалинск
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 09:2026.06.2017 09:2026.06.2017 09:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145597Подведение итогов не позднее Поставка моющих и чистящих средствЮжно-Сахалинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и чистящих средств
Начальная цена
1 585 118,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
158 511,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
20.41.3
20.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.