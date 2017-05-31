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Номер извещения
ГП717020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку плит для термообработки для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плита черт. 071-00188 - 4 шт., Ст. 12Х18Н9ТЛ (допускается замена на ст.35Х23Н7СЛ), допускаются отклонения по следующим размерам L-2280 +100/-300мм, L-1720 +/-300мм, толщина 80+/-10 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 11:00 GMT +331.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717020Дата и время окончания срока приема заявок Плита черт. 071-00188 - 4 шт., Ст. 12Х18Н9ТЛ (допускается замена на ст.35Х23Н7СЛ), допускаются отклонения по следующим размерам L-2280 +100/-300мм, L-1720 +/-300мм, толщина 80+/-10 ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717020Дата и время вскрытия заявок Плита черт. 071-00188 - 4 шт., Ст. 12Х18Н9ТЛ (допускается замена на ст.35Х23Н7СЛ), допускаются отклонения по следующим размерам L-2280 +100/-300мм, L-1720 +/-300мм, толщина 80+/-10 ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 15:0029.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717020Подведение итогов не позднее Плита черт. 071-00188 - 4 шт., Ст. 12Х18Н9ТЛ (допускается замена на ст.35Х23Н7СЛ), допускаются отклонения по следующим размерам L-2280 +100/-300мм, L-1720 +/-300мм, толщина 80+/-10 ммЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плита черт. 071-00188 - 4 шт., Ст. 12Х18Н9ТЛ (допускается замена на ст.35Х23Н7СЛ), допускаются отклонения по следующим размерам L-2280 +100/-300мм, L-1720 +/-300мм, толщина 80+/-10 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки, согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
29.56.24.130
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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