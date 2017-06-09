Лот 1

Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».