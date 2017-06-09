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Номер извещения
ГП717033
Уникальный номер закупки
ОГЭ 16-17
Наименование закупки
Проведение эл.монтажных работ на ПАО "Уралмашзавод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 909 704-54-55
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 14:00 GMT +309.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717033Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717033Дата и время вскрытия заявок Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 14:0028.07.2017 14:0028.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717033Подведение итогов не позднее Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201728.07.2017 14:0028.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717033Подведение итогов не позднее Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: исполнительную документацию, исполнительные чертежи на установленное оборудование, паспорта и сертификаты на установленное оборудование, отчет о приемо-сдаточных испытаниях на бумажном носителе - 3 экз.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, 620012, Пром.площадкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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