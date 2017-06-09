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    Главная / Торги / Проведение эл.монтажных работ на ПАО "Уралмашзавод"

    Проведение эл.монтажных работ на ПАО "Уралмашзавод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717033Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717033

    Уникальный номер закупки

    ОГЭ 16-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение эл.монтажных работ на ПАО "Уралмашзавод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект 3 выполнение монтажа наружного освещения

    ТЗ выполнение монтажа наружного освещения

    Проект 1 выполнение монтажа наружного освещения

    ТЗ выполнение работ по ремонту системы освещения переходной галереи (II) блока №10

    Проект выполнение работ по ремонту системы освещения переходной галереи (II) блока №10

    ТЗ выполнение электромонтажных работ по замене электропроводки в ОГС

    Проект выполнение электромонтажных работ по замене электропроводки в ОГС

    Проект 2 выполнение монтажа наружного освещения

    ЛСР

    Проект выполнение работ по ремонту внешнего электроснабжения Северной проходной на 40

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 909 704-54-55

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 14:00 GMT +309.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717033Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717033Дата и время вскрытия заявок Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2017 14:0028.07.2017 14:0028.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717033Подведение итогов не позднее Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201728.07.2017 14:0028.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717033Подведение итогов не позднее Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение эл.монтажных работ в соответствии с рабочей документацией: №.260.00.571-ЭО «Ремонт системы освещения переходной галереи (II) блока №10» №.260.61.338-ЭО «Ремонт внешнего электроснабжения Северной проходной на 40 лет Октября». №.260.00.554-ЭО «Замена электропроводки в архиве ОГС» №.260.00 569-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха №39»; №260.30. 747-ЭО «Освещение пешеходной дорожки у АБК цеха № 39»; № 260.61.352-ЭО «Восстановление освещения прожекторной мачты ПМ 44».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По окончании работ Исполнитель передает Заказчику:  исполнительную документацию,  исполнительные чертежи на установленное оборудование,  паспорта и сертификаты на установленное оборудование,  отчет о приемо-сдаточных испытаниях на бумажном носителе - 3 экз.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, 620012, Пром.площадкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

     Этапы выполнения работ не предусмотрены.  Авансовые платежи не предусмотрены.  Оплата выполненных подрядчиком работ производится ПАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в течение 30 дней с момента сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантийные обязательства по выполненным работам 24 месяцев.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение эл.монтажных работ на ПАО "Уралмашзавод""

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