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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 04:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-21
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Evgeniya.Lyskova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лыскова Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка метизной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная, 5. Юридический адрес- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.Разрезовская ,д.13, корп. 1. В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
25.94.11.110
42.99
Документация лота
Кол-во: 278
Кол-во: 364
Кол-во: 339
Кол-во: 161
Кол-во: 129
Кол-во: 98
Кол-во: 119
Кол-во: 95
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 260
Кол-во: 90
Кол-во: 107
Кол-во: 76
Кол-во: 62
Кол-во: 33
Кол-во: 28
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 615
Кол-во: 544
Кол-во: 473
Кол-во: 338
Кол-во: 71
Кол-во: 67
Кол-во: 49
Кол-во: 46
Кол-во: 34
Кол-во: 28
Кол-во: 21
Кол-во: 42
Кол-во: 84
Кол-во: 630
Кол-во: 738
Кол-во: 588
Кол-во: 504
Кол-во: 24
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