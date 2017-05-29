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    Главная / Торги / Электротехнические материалы

    Электротехнические материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 01:3029.05.2017 01:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717018Дата и время окончания срока приема заявок Электротехнические материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717018

    Уникальный номер закупки

    11479

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электротехнические материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    договор

    приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электротехнические материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.08.201709.08.2017 04:0009.08.2017 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717018Подведение итогов не позднее Электротехнические материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехнические материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пост кнопочный 3 кнопки с возвратом. XALD339"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Контактор LC1D115M7 D 380V, 115A, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Контактор LC1D150M7 D 380V, 150А, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок реверсивный 12A,110-240V с клемн. LU2B12FU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Блок управления SE LUCA05FU 1,25-5А/110-240V 3P."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический 3-х полюс. Compact NSX250F MA220 3P 3Т. LV431748"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический 3-х полюсный NSX100F MA50. LV429741"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Модуль универсальный селективной защиты ABL8PRP24100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический NSX250F TM250D 3P3D термомагнитный расцепитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический Acti 9 iC60N 3P 40A. A9F79340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический Acti 9 iC60N 1P 50A. A9F79150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический Acti 9 iC60N 3P 20A. A9F79320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический Acti 9 iC60N 3P 25A. A9F79325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок управления SE LUCAX6FU 0,15-0,6A 110-240V CL10 3P."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контактор LC1F400M7 F 380V, 400А, 3НО сил.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Блок силовой 12А с клемником. LUB32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический с магнитным расцепителем 10А. GV2L14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический NSX160F TM125D 3P 3T. LV430631"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Контактор LC1D32M7 D 380V, 32A, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Контактор LC1D80M7 D 380V, 80A, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Контактор 440V, 50A, 3НО сил.конт. катушка 220V АС. LC1D50AM7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Выключатель автоматический с магнитным расцепителем 32А, винт. заж. GV3L32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Выключатель автоматический Acti 9 iC60N, 50 A. A9F79350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Контактор LC1D09M7 D 380V, 9A, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Выключатель автоматический с регулир. тепловой защитой (6-10А). GV2P14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Контактор LC1D18M7 D 380V, 18A, 3НО сил.конт. 1НО+1НЗ доп.конт. катушка 220V АС."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Выключатель автоматический с магнитным расцепителем 18А. GV2L20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический 1P 2A. A9F74102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Выключатель автоматический NSX100F TM50D 3P 3T. LV429633"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Контактор LC1F500M7 F 500А, 3НО сил.конт. 220V 50/60ГЦ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Контактор LP4K0601BW3 К 6A, 3НО 3P 24V DС, зажим под винт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Выключатель автоматический 3-х полюсный NSX630N MR. 1.3 M 500A 3P 3Т. LV432949"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический 3-х полюсный NSX400N MIC. 1.3 M 320A 3P 3Т. LV432749"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Пост кнопочный 2 кнопки с возвратом. XALD215"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Релейный модуль RIF-1-RPT-LDT-24DC/2x21 в сборе. 2903334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Блок управления SE LUCA1XFU 0,35-1,4A/110-240V 3P."

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Блок силовой 12А с клемником. LUB12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Реле контроля фаз и напряжения RM4TG20 200-500V, 3Ф, НО."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Выключатель автоматический A9F79306 3P 6A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Выключатель автоматический A9F79106 iC60N 1P 6A C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Выключатель автоматический NSX630H Micrologic 2.3 630А SchE LV432895"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический NSX 100 F MA 100"

    Кол-во: 5

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