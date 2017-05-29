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Номер извещения
ГП717016
Уникальный номер закупки
230517\дрожжи
Наименование закупки
Дрожжи кормовые (2,3 группа), насыпью
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 22:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70129
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
e.ozerova@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озерова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717016Дата и время окончания срока приема заявок Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 15:0029.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717016Дата и время вскрытия заявок Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717016Подведение итогов не позднее Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717016Подведение итогов не позднее Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134; 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.91.10.151
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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