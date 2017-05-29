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    Главная / Торги / Дрожжи кормовые (2,3 группа), насыпью

    Дрожжи кормовые (2,3 группа), насыпью

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717016Дата и время окончания срока приема заявок Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717016

    Уникальный номер закупки

    230517\дрожжи

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дрожжи кормовые (2,3 группа), насыпью

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 22:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70129

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    e.ozerova@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озерова Елизавета Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717016Дата и время окончания срока приема заявок Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 15:0029.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717016Дата и время вскрытия заявок Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717016Подведение итогов не позднее Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717016Подведение итогов не позднее Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды 2,3 группа (при подаче заявки обязательно прикреплять качественное удостоверение, цену указывать за 1 тонну). ГОСТ 20083-74. Насыпью. Поставка в июне 2017 г. Объем 1000 тонн +/-20 % (может меняться в зависимости от потребности при пересчете рецептов).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134; 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия: 100%-Отсрочка платежа. Доставка: Доставка товара по указанному адресу. Продавец гарантирует исключение поставок Товара из неблагополучных по АЧС (африканской чуме свиней) регионов, а также транзита Товара через такие регионы и использования транспорта, зарегистрированного в таких регионах. Поставка - июнь 2017 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.91.10.151

    Дрожжи кормовые

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрожжи кормовые на основе послеспиртовой зерновой барды"

    Кол-во: 1000

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