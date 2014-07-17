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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с алюминием

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с алюминием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2014 07:3017.07.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407479Дата и время окончания срока приема заявок Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407479

    Уникальный номер закупки

    63/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с алюминием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2014 07:30 GMT +317.07.2014 07:3017.07.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407479Дата и время окончания срока приема заявок Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2014 07:3017.07.2014 07:3017.07.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407479Дата и время вскрытия заявок Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 23:5930.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407479Подведение итогов не позднее Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407479Подведение итогов не позднее Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Порошковая проволока с алюминием Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15-20 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотамавгуст - сентябрь 2014 (по заявке)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежейВсе расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара.Оплата за фактически поставленный товар в течение 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство гнутых стальных профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошковая проволока с алюминием"

    Кол-во: 15

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