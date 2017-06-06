www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705143269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и комплектующих к автомобильной технике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобильной техники «SCHOPF»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобильной техники «SCHOPF»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143269Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобильной техники «SCHOPF»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 20:0013.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143269Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобильной техники «SCHOPF»Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобильной техники «SCHOPF»
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
85 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, склады АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
Поставка автомобильных аккумуляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных аккумуляторовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143269Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных аккумуляторовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 20:0013.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143269Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных аккумуляторовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных аккумуляторов
Начальная цена
354 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
59 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, склады АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
27.20.21.000
27.20.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59
Поставка запасных частей для автомобильной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобильной техники.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143269Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобильной техники.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 20:0013.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143269Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобильной техники.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобильной техники.
Начальная цена
767 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
908 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, склады АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
29.3
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 908
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.