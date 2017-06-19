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Номер извещения
31705157243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 11:00 GMT +319.06.2017 11:0019.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157243Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 11:00GMT +319.06.2017 11:0019.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157243Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.201721.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705157243Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 16:0021.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157243Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по ремонту устройства плавного пуска пожарного насоса
Начальная цена
535 541,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 48.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
43.22.11.140
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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