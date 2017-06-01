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Номер извещения
ГП717010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация проекта «Внедрение единой конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.korenev@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Заключения Договора на реализацию проекта «Внедрение единой конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 15:00 GMT +301.06.2017 15:0001.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717010Дата и время окончания срока приема заявок Заключения Договора на реализацию проекта «Внедрение единой конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для ГК «РОСВОДОКАНАЛ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 15:0001.06.2017 15:0001.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717010Дата и время вскрытия заявок Заключения Договора на реализацию проекта «Внедрение единой конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для ГК «РОСВОДОКАНАЛ»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключения Договора на реализацию проекта «Внедрение единой конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
7 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
62.0
63.11.1
Документация лота
Кол-во: 1
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