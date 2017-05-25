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Номер извещения
ГП717008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Rauil.Atlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Атласов Рауиль Атласович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.201725.05.2017 20:3025.05.2017 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717008Подведение итогов не позднее ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Чугун передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)- 180 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка автомобильным транспортом осуществляется в адрес Покупателя: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь».Доставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом в адрес Покупателя: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488. Расходы по доставке включены в стоимость Товара. (в крытых вагонах)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.11.120
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
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