Открытый запрос предложений на поставку клапанных пар на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш" ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ АККРЕДИТАЦИИ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Желательно наличие сертификата API (American Petroleum Institute). (ПЕРЕТОРЖКА)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717007 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на поставку клапанных пар на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш" ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ АККРЕДИТАЦИИ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Желательно наличие сертификата API (American Petroleum Institute). (ПЕРЕТОРЖКА) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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