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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705143216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дверных блоков и доводчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дверных блоков и доводчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 11:00 GMT +313.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дверных блоков и доводчиков Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705143216Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка дверных блоков и доводчиков Москва
Дата и время проведения
15.06.2017 11:0015.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705143216Дата и время проведения Поставка дверных блоков и доводчиков Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 16:0015.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143216Подведение итогов не позднее Поставка дверных блоков и доводчиков Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дверных блоков и доводчиков
Начальная цена
826 993,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, строение 36.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
16.23.11.130
16.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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