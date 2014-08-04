Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт; -Авансовый платеж - 30%; -60% - с момента получения извещения о готовности поставки; -10% от стоимости контракта оплачиваются только после подписания акта ввода в эксплуатацию; *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются. Поставка в течение 60 рабочих дней после подписания договора с возможностью досрочной поставки