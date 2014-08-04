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Номер извещения
31401328374
Уникальный номер закупки
303
Наименование закупки
Автобус низкопольный перронный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.07.2014 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автобус низкопольный перронный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2014 09:00 GMT +304.08.2014 09:0004.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401328374Дата и время окончания срока приема заявок Автобус низкопольный перронный Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.08.2014 09:0004.08.2014 09:0004.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401328374Дата и время вскрытия заявок Автобус низкопольный перронный Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.09.2014 14:0009.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401328374Подведение итогов не позднее Автобус низкопольный перронный Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус низкопольный перронный
Начальная цена
13 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», производственная территория службы спецтранспорта и ремонта.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
50.10
Документация лота
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