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Номер извещения
ГП717001
Уникальный номер закупки
извещение 37/05
Наименование закупки
теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717001Дата и время окончания срока приема заявок теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717001Дата и время вскрытия заявок теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717001Подведение итогов не позднее теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
93 тонны отдельными партиями на основании поданных заявок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, Колпино,Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.21.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 93
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