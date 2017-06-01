теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717001 Уникальный номер закупки извещение 37/05 Номер закупки Наименование закупки теплоизоляционное покрытие Ferm GR или Nermat AF (Характеристики товара: температура плавления 1600С ,влажность менее 1,5% в упаковке. Плотность <280 мг/см³,хим.состав SiO2-не менее 85%,Al2O3-не менее 5%,Размер гранул не менее 2мм.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры извещение 37/05

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-81-96 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Olga.Gavrilova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Гаврилова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: рис

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