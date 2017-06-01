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    Главная / Торги / Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"

    Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 23:0001.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717002Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717002

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717002Подведение итогов не позднее Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат для АО "Красноярсккрайуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    07

    Руды металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профлист С8 2*1150"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Сетка рабица ячейка 40*40, ширина 1м, рулон 10м."

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Сетка рабица ячейка 40*40, ширина 2м, рулон 10м."

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Уголок стальной 50*50*5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Труба стальная (б/у) 108*4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Полоса металлическая 100x5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Лист просечно-вытяжной 406x1000x2000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Труба D=32x2 СтЗ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Труба D=25x2 СтЗ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Труба D=159x4,5 СтЗ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Уголок 50x50x4 СтЗ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Уголок 25x25x4 СтЗ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Швеллер 16У"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Швеллер 10П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Лист 40x1500x6000мм СтЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лист 30x1500x6000мм СтЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Лист 8x1500x6000мм 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Лист 10x1500x6000мм 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Уголок стальной 70*70*6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Труба стальная 108*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Уголок стальной 40*40*4"

    Кол-во: 0

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
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