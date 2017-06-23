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Номер извещения
ГП717004
Уникальный номер закупки
1262-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область, Республика Хакасия, Алтайский край, Хабаровский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717004Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 09:0027.06.2017 09:0027.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717004Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.06.2017 09:0028.06.2017 09:0028.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717004Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 09:0029.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717004Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Томская область)
Начальная цена
208,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
41 849,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
201,2 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 50 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717004Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 09:0027.06.2017 09:0027.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717004Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.06.2017 09:0028.06.2017 09:0028.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717004Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 09:0029.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717004Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Хакасия)
Начальная цена
100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 810,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
368,1 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 27, литера АА1А2А3А4А5, пом. 3Н (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717004Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 09:0027.06.2017 09:0027.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717004Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.06.2017 09:0028.06.2017 09:0028.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717004Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 09:0029.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717004Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Начальная цена
203,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
331 235,10 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1631,7 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 113 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717004Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 09:0027.06.2017 09:0027.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717004Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.06.2017 09:0028.06.2017 09:0028.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717004Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 09:0029.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717004Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край)
Начальная цена
350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 835,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
48,1 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, 7 лит. Е (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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