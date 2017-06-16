Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Собственник: ООО «Саратовгазторг»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Собственник: ООО «Саратовгазторг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705999Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Собственник: ООО «Саратовгазторг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 452 30-78143 доб. 2814

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    yurist.saruoop@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ножаев Руслан Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705999Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705999Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва

    Дата и время проведения

    19.06.2017 11:0019.06.2017 11:0019.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705999Дата и время проведения Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 11:3526.06.2017 11:3526.06.2017 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705999Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 11:3526.06.2017 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705999Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»

    Начальная цена

    1 317 029,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    65 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    65 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Саратовгазторг
    Все закупки и тендеры Саратовгазторг

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр. 50 лет Октября, 118а.

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211052768
    Поставка автомобиля Lada Niva
    Поставка автомобиля Lada Niva
    588868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 434 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166040
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Ford Mondeo
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Ford Mondeo
    505001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 15:59
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166048
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Volkswagen Transporter
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Volkswagen Transporter
    505024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    436 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 16:12
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166065
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м ГАЗ 2217
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м ГАЗ 2217
    505062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 16:39
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201100
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: Запасные части для автомобилей марки Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40) были закуплены в 2018-2019 г. Имущество находится на распределительном складе ТМЦ в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10, ранее не использовалось. Собственник: АО «Газпром добыча Томск»
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной...
    583702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    489 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 11:00
    NIS LLC
    Аукцион № ГП044110
    продажа автомобилей / vente de voitures
    продажа автомобилей / vente de voitures
    358089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    8 200
    $
    Лоты:
    1
    Начало приема заявок:
    25.08.2020 г., 15:43
    Дата аукциона:
    28.09.2020 г., 16:00
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943320
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943315
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить