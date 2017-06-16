www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Собственник: ООО «Саратовгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 452 30-78143 доб. 2814
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
yurist.saruoop@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ножаев Руслан Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705999Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705999Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва
Дата и время проведения
19.06.2017 11:0019.06.2017 11:0019.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705999Дата и время проведения Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 11:3526.06.2017 11:3526.06.2017 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705999Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, год выпуска 2011. Собственник: ООО «Саратовгазторг»
Начальная цена
1 317 029,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
65 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Саратовгазторг
Все закупки и тендеры Саратовгазторг
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр. 50 лет Октября, 118а.
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.