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Номер извещения
31705142793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2тн, и демонтажу существующих лифтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-44-47
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts1@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 20:00 GMT +313.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142793Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 06:00GMT +314.06.2017 06:0014.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142793Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.201714.06.2017 14:0014.06.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705142793Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов Златоуст
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 14:0014.06.2017 14:0014.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142793Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов Златоуст
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 14:0014.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142793Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов Златоуст
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу двух грузовых шахтных подъемников грузоподъемностью 2 тн и демонтажу существующих лифтов
Начальная цена
1 274 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 480,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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