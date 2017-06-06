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    Главная / Торги / Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n BA8303-1 ПрокладкаСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705142626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение рус

    Извещение eng

    Документация рус

    Документация eng

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 2463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Части летательных и космических аппаратов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    P/n D2527114120800 Панель иллюминатора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n D2527114120800 Панель иллюминатораСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n D2527114120800 Панель иллюминатораСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n D2527114120800 Панель иллюминатораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n D2527114120800 Панель иллюминатора

    Начальная цена

    590,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n D2527114120800 Панель иллюминатора"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    P/n 90082405-003 Газетница

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n 90082405-003 ГазетницаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n 90082405-003 ГазетницаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n 90082405-003 ГазетницаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n 90082405-003 Газетница

    Начальная цена

    59 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n 90082405-003 Газетница"

    Кол-во: 50

    Лот 3

    P/n 583345601102134 Декоративная накладка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n 583345601102134 Декоративная накладкаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n 583345601102134 Декоративная накладкаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n 583345601102134 Декоративная накладкаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n 583345601102134 Декоративная накладка

    Начальная цена

    4 130,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n 583345601102134 Декоративная накладка"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    P/n A1111013820500 Заглушка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n A1111013820500 ЗаглушкаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n A1111013820500 ЗаглушкаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n A1111013820500 ЗаглушкаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n A1111013820500 Заглушка

    Начальная цена

    1 003,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n A1111013820500 Заглушка"

    Кол-во: 50

    Лот 5

    P/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоковСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоковСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоковСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоков

    Начальная цена

    4 130,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n 995000 Ключ для открывания кислородных аварийных блоков"

    Кол-во: 100

    Лот 6

    P/n BA8303-1 Прокладка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142626Дата и время окончания срока приема заявок p/n BA8303-1 ПрокладкаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142626Дата и время вскрытия заявок p/n BA8303-1 ПрокладкаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142626Подведение итогов не позднее p/n BA8303-1 ПрокладкаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    P/n BA8303-1 Прокладка

    Начальная цена

    4 720,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    30 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "p/n BA8303-1 Прокладка"

    Кол-во: 30

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    Заказчик
    Прием заявок
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    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
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    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
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    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
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    Аукцион на понижение № 32211081549
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    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
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    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
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