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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705989
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Почтовый адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Контактный телефон
+7 499 160-98-12
Факс
+7 499 160-98-12
Адрес электронной почты
snab@mtu-saturn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусин Ришат Рашидович
Место рассмотрения предложений
Восточный
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 11:00 GMT +306.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня Восточный
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705989Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня Восточный
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705989Подведение итогов не позднее Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня Восточный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования согласно прилагаемого перечня
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Большая Черкизовская д. 21, стр. 1, ОАО "МТУ Сатурн"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТУ Сатурн
Все закупки и тендеры МТУ Сатурн
Адрес местонахождения
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
26.20.30.000
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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