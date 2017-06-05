www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705988
Уникальный номер закупки
039
Наименование закупки
ТЭУ по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Турция, 31600, Dortyol, Hatay, заявка 039
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-39
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
l.chasovskikh@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Часовских Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЭУ по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Турция, 31600, Dortyol, Hatay, заявка 039
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705988Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Турция, 31600, Dortyol, Hatay, заявка 039Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705988Дата и время вскрытия заявок ТЭУ по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Турция, 31600, Dortyol, Hatay, заявка 039Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Турция, 31600, Dortyol, Hatay, заявка 039
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.