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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на затвор поворотный

    Запрос (ценовых) котировок на затвор поворотный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705997Дата и время окончания срока приема заявок поворотный затвор БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на затвор поворотный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Изменения в извещении

    запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    stroganovao@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Строганова Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поворотный затвор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705997Дата и время окончания срока приема заявок поворотный затвор Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 12:0030.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705997Дата и время вскрытия заявок поворотный затвор Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 07:0019.06.2017 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705997Подведение итогов не позднее поворотный затвор Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поворотный затвор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТобольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поворотный затвор "

    Кол-во: 12

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