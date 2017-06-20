www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705985
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
rgoryunov@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горюнов Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 15:00 GMT +320.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705985Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 15:0020.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705985Дата и время вскрытия заявок Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705985Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование и монтаж системы противодымной вентиляции в помещениях подвала стр. 1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
45.33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.