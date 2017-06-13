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Номер извещения
31705142178
Уникальный номер закупки
153/25-2017
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора по передаче неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142178Дата и время окончания срока приема заявок Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705142178Дата окончания срока рассмотрения заявок Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург
Дата и время проведения
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705142178Дата и время проведения Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 15:0021.06.2017 15:0021.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142178Подведение итогов не позднее Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача неисключительных прав на использование программы «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор»
Начальная цена
6 750,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг: Передача неисключительных прав на использование «solidThinking Embed SE» для электронно-вычислительных машин АО «ОКБ «Новатор» в соответствии с Техническим заданием (часть IV аукционной документации) и Проектом договора (часть V аукционной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, дом 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
58.29.50
58.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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