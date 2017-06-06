на право заключения договора на оказание услуг по разработке долгосрочной (до 2024 г.) программы по укреплению репутационного капитала консолидированной группы

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705142559 Уникальный номер закупки 1125 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по разработке долгосрочной (до 2024 г.) программы по укреплению репутационного капитала консолидированной группы Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-11-09 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Захаренкова Анна Викторовна,luchanna@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Услуги консультативные по вопросам управления Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru