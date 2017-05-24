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Номер извещения
ГП705992
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2239
Факс
--
Адрес электронной почты
Tender@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бехер Александр Артурович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 15:00 GMT +324.05.2017 15:0024.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705992Дата и время окончания срока приема заявок Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 15:0024.05.2017 15:0024.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705992Дата и время вскрытия заявок Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 23:5925.05.2017 23:5925.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705992Подведение итогов не позднее Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка раздела рабочей документации «Демонтаж оборудования линий В и Г УПГТ КС «Казачья»»
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
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