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Номер извещения
31705142228
Уникальный номер закупки
49-3
Наименование закупки
Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазипов Альфред Физанурович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
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Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 17:00 GMT +302.06.2017 17:0002.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 08:0005.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142228Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142228Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для экскаваторов планировщиков КАМАЗ-53228-15 Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
610 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
43шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика расположенного в ХМАО-Югра, г. Сургут, либо со склада транспортной компании, расположенного в этом городе. Срок поставки в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.32.12.000
45.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 43
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