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    Главная / Торги / ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50

    ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705978Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-16

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Afanaseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Алена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 11:00 GMT +329.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705978Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705978Дата и время вскрытия заявок ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 11:0016.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705978Подведение итогов не позднее ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ В20: 325х20, 245х36, 351х45, 351х50"

    Кол-во: 0

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