www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705141620
Уникальный номер закупки
437/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку ацетона технического, этилацетата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ацетона технического, этилацетата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 06:00 GMT +313.06.2017 06:0013.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705141620Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ацетона технического, этилацетатаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 16:0027.06.2017 16:0027.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705141620Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ацетона технического, этилацетатаЕкатеринбург
Дата и время проведения
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705141620Дата и время проведения Поставка ацетона технического, этилацетатаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 10:1004.07.2017 10:1004.07.2017 10:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141620Подведение итогов не позднее Поставка ацетона технического, этилацетатаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ацетона технического, этилацетата
Начальная цена
768 910,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 378,21 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8640 килограмм
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
20.30.22.220
20.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8640
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.