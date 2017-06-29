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Номер извещения
ГП705976
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества- здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 812 455-13-70 доб. 33221
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
tatyana.ivanova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Алёна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 18:00 GMT +329.06.2017 18:0029.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705976Дата и время окончания срока приема заявок здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2017 11:0030.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705976Дата окончания срока рассмотрения заявок здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Дата и время проведения
03.07.2017 12:0003.07.2017 12:0003.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705976Дата и время проведения здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Подведение итогов не позднее
17.07.2017 18:0017.07.2017 18:0017.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705976Подведение итогов не позднее здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201717.07.2017 18:0017.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705976Подведение итогов не позднее здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание общежития Вахта-40, расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Начальная цена
1 140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
114 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
41.20.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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