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Номер извещения
ГП705977
Уникальный номер закупки
055
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательных работ по составлению проектной документации в части организации системы охранного телевидения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2177
Факс
--
Адрес электронной почты
office@gesastrakhan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулейманов Рустам Не
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60Астрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
41.10.10.000
Документация лота
Кол-во: 0
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3Астрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
41.10.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705977Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-Астрахань
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
41.10.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-АстраханьАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-АстраханьАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-Астрахань
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
41.10.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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