Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательных работ по составлению проектной документации в части организации системы охранного телевидения

    Выполнение проектно-изыскательных работ по составлению проектной документации в части организации системы охранного телевидения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60АстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705977

    Уникальный номер закупки

    055

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательных работ по составлению проектной документации в части организации системы охранного телевидения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2177

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    office@gesastrakhan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулейманов Рустам Не

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705977Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    03.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС26, с. Икряное, ул. Школьная 60"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705977Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС27, п. Лиман, ул. Промысловая 3"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-Астрахань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705977Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-АстраханьАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-Астрахань

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС28, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 154 км автотрассы Волгоград-Астрахань"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-Астрахань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705977Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-АстраханьАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705977Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-АстраханьАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705977Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-АстраханьАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-Астрахань

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к извещению (документации) о запросе котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения на АГЗС29, с. Капустин яр, 114 км автотрассы, Волгоград-Астрахань"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058500
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 18 районах левого берега «Левобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590251
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058518
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 20 районах правого берега «Правобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211060520
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Нежилое здание по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 12», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Потаповский, вл. 5, стр. 12 (22VP0682)
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на...
    590555
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 821 219
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211060116
    МИ №22VP0801 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный офисный центр», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23 для нужд ПАО «МОЭК» (1396)
    МИ №22VP0801 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей...
    590506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    5 163 874
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211054773
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Нежилое здание», расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл.48, стр.3 (22VP0695)
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на...
    589602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 924 345
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Запрос предложений № ГП213110
    Разработка проектной документации системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте ООО «Криогенмаш-Газ» Станция по производству технических газов на территории площадки Ижорского завода в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
    Разработка проектной документации системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте ООО...
    586758
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП105663
    238/ГТ - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, мероприятия по восстановлению/ремонту строительных конструкций, проходка шурфов, оценка влияния строительства на существующие здания, геотехнический мониторинг, выявление скрытых заглубленных сооружений геофизическими методами с проходкой контрольных шурфов для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (7-ПИР)
    238/ГТ - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, мероприятия по...
    482889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    24 120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП105721
    Разработка комплекта рабочей документации "Автоматизированная система управления технологическим процессом склада рядового угля и здания углеподготовки" в рамках выполнения рабочей документации на техническое перевооружение по объекту "Склад рядовых углей ОФ ГОК "Денисовский" в части замены ленточного конвейера поз. 104 на скребковый конвейер"
    Разработка комплекта рабочей документации "Автоматизированная система управления...
    483018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить