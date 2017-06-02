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Номер извещения
ГП705980
Уникальный номер закупки
12596,12646,12908,12951,12639
Наименование закупки
12596,12646,12908,12951,12639
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-56
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
andriyanov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андриянов Виталий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка деталей трубопровода и запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка деталей трубопровода и запорной арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
29.13
27.22.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 65
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 35
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 80
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 10
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