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    Главная / Торги / 12596,12646,12908,12951,12639

    12596,12646,12908,12951,12639

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 17:0002.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705980Дата и время окончания срока приема заявок Закупка деталей трубопровода и запорной арматурыМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705980

    Уникальный номер закупки

    12596,12646,12908,12951,12639

    Номер закупки

    Наименование закупки

    12596,12646,12908,12951,12639

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-56

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    andriyanov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андриянов Виталий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка деталей трубопровода и запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 17:0009.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705980Подведение итогов не позднее Закупка деталей трубопровода и запорной арматурыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка деталей трубопровода и запорной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    29.13

    Краны и клапаны

    27.22.20

    Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый ДУ-50 под приварку"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90 159*6 ст.20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Американка Ду20 ВВ латунь"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Американка д.1/2 ВВ латунь"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Американка 25 латунь ВН"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый угловой радиаторный 1/2 американка P=1.6Мпа m=150С"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду15 под приварку стальной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду20 под приварку стальной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 под приварку стальной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду25 под приварку стальной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду 50 под приварку стальной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 под приварку стальной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Кран трехходовой, под манометр, 11Б18бк, Ду 15, Ру 16, М20х1,5, без контрольного фланца, с ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Кран трехходовой 11б18бк внутр. М20*1,5-1/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Переход стальной неоцинкованный 159*76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Переход стальной неоцинкованный 108*57"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Переход стальной неоцинкованный 89*57"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Переход стальной 25/15"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Переход стальной 57/32"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Фланец 1-40-16 Ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Фланец 1-32-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Фланец ДУ25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Фланец 1-15-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "муфта ВВ д25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Муфта стальная ДУ20 вн.р"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Муфта д.50 стальная ВВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Муфта стальная Ду15, ГОСТ 8965-75 В.Р."

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Резьба ДУ-50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Резьба ДУ-40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Резьба ДУ-32"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Резьба односторонняя стальная, приварн 1""

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Резьба короткая Д20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Резьба односторонняя стальная, приварн 1/2""

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "сгон ДУ-32 с муфтой и гайкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "сгон ДУ-25 с муфтой и гайкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "сгон ДУ-20 с муфтой и гайкой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Сгон 15 с муфтой и гайкой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "Клапан балансировочный Danfoss MSV F2 Ду50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду50 (2")"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду40 (1 1/2")"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду32 (1 1/4")"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду25 (1")"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду20 (3/4")"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду15 (1/2")"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Клапан обратный поворотный межфланцевый CV16 Ду300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Клапан обратный поворотный межфланцевый CV16 Ду150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Клапан обратный поворотный межфланцевый CV16 Ду100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Клапан обратный поворотный межфланцевый CV16 Ду80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Клапан обратный поворотный межфланцевый CV16 Ду50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Вентиль 15б3р Ду25 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Вентиль 15б3р Ду20 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Вентиль 15б3р Ду15 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Отвод 15*2,5*90 ВГП"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Отвод 90 ДУ 20 ст.20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Отвод 25*3*90 ВГП"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Отвод 90 32*3 ст.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Отвод ДУ - 40 короткий 90град."

    Кол-во: 65

    "Позиция 59"

    "Отвод ст.крутоизогнутый ДУ-159*5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Отвод 57*4 90град. ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Отвод 76*3,5 ст"

    Кол-во: 70

    "Позиция 62"

    "Отвод 89*4 90град. ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Кран шаровый 3/4"ДУ20г/г"

    Кол-во: 80

    "Позиция 64"

    "Кран шаровой (латунь) DN25 PN16 (090 1”)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Кран-букса (Улучшенная) SPL 3701"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой "Американка" Ду25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Кран шаровой "Американка" Ду15"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Кран шаровый 3/4 американка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Кран шаровый КШЦФ ДУ-32 РУ 16 фланцевый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Кран шаровый КШЦФ ду15 ру1,6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Кран шаровый ДУ 50 Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Кран шаровый 40мм Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Кран шаровый приварной ДУ 80 РУ 16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Кран шаровый LD КЩЦФ из ст.20 Ду80/70 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Кран шаровый LD КЩЦФ из ст.20 Ду150/125 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Кран шаровый LD КЩЦФ из ст.20 Ду25 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Кран шаровой стальной фланцевый DN50 PN40 (КШЦФ)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 78"

    "Кран шаровой (латунь) DN15 PN16"

    Кол-во: 120

    "Позиция 79"

    "Клапан (затвор) стальной обратный под приварку 19с47нж ДУ 250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Задвижка стальная ДУ 200 РУ 25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Отводы 108*4 ст 20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 82"

    "Кранбукса Керамическая отечественная SPL 3700"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Кранбукса 3/8" 24 шлица Резиновая PF (25/400)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Кранбукса 1/2" 24 шлица Резиновая PF (25/400)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Кран шаровый ДУ-32 Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Фланец ДУ 150, 8отв."

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Опора подвижная ГОСТ14911-82 ОПБ2-114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Опора подвижная ГОСТ14911-82 ОПБ2-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Опора подвижная ГОСТ14911-82 ОПБ2-57"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "Фланец 1-100-6 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Фланец 1-80-6 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Фланец 1-50-6 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Отвод 114*8 90град. ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Отвод 89*4 90град. ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Отвод 57*4 90град. ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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