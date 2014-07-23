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    Главная / Торги / на поставку посадочных талонов и багажных бирок в намотке для ОАО «МАШ»

    на поставку посадочных талонов и багажных бирок в намотке для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326996Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401326996

    Уникальный номер закупки

    108

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку посадочных талонов и багажных бирок в намотке для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-68 доб. 4955780548

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Татьяна Владимировна,Бобкова Елена Борисовна,Smirnova@svo.aero,Bobkova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку посадочных талонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2014 14:00 GMT +323.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326996Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку посадочных талонов141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326996Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку посадочных талонов141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 14:0005.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326996Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку посадочных талонов141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку посадочных талонов

    Начальная цена

    1 740 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1450000 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево Склад № 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "посадочные талоны"

    Кол-во: 1450000

    Лот 2

    Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2014 14:00 GMT +323.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326996Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326996Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 14:0005.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326996Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку багажных бирок в намотке

    Начальная цена

    2 790 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1500000 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево Склад № 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "багажные бирки"

    Кол-во: 1500000

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