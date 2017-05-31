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Номер извещения
ГП705974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку вентиляторов высокого давления (ВВД 5,8) для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5, Л0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5,Пр0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Л0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Пр0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 08:00 GMT +331.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705974Дата и время окончания срока приема заявок Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5, Л0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5,Пр0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Л0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Пр0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 08:0031.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705974Дата и время вскрытия заявок Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5, Л0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5,Пр0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Л0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Пр0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 15:0029.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705974Подведение итогов не позднее Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5, Л0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5,Пр0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Л0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Пр0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5, Л0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-8 1-шт Исполнение 5,Пр0 эл. Дв. 160М4 18,5 кВт \ 1500 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Л0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин Вентилятор высокого давления ВВД-5 2-шт Исполнение 5,Пр0, 112М2 7,5 кВт \ 3000 об. Мин
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
29.23.20.710
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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