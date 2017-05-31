Запрос предложений на поставку вентиляторов высокого давления (ВВД 5,8) для нужд ООО "УМЗ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара. Срок поставки до 23 июня 2017 г. Условия оплаты: 100% по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.