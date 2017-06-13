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Номер извещения
31705141467
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 16:00 GMT +313.06.2017 16:0013.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705141467Дата и время окончания срока приема заявок Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.06.2017 16:0022.06.2017 16:0022.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705141467Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время проведения
23.06.2017 13:0023.06.2017 13:0023.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705141467Дата и время проведения Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 23:5923.06.2017 23:5923.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141467Подведение итогов не позднее Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническая поддержка Системы Галактика ERP 9.1
Начальная цена
2 300 610,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
62.01.12
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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