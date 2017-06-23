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Номер извещения
ГП705970
Уникальный номер закупки
58/17
Наименование закупки
Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-21
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 11:00 GMT +323.06.2017 11:0023.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705970Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цехаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 11:0023.06.2017 11:0023.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705970Дата и время вскрытия заявок Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цехаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 11:0030.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705970Подведение итогов не позднее Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цехаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цеха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт дымовой трубы Н=60м теплосилового цеха
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
35.30.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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