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    Главная / Торги / по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»

    по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326952Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401326952

    Уникальный номер закупки

    107

    Номер закупки

    Наименование закупки

    по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол

    документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-59-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Тен Максим Александрович,ten_ma@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2014 14:00 GMT +323.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326952Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326952Дата и время вскрытия заявок Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2014 14:0019.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326952Подведение итогов не позднее Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326952Подведение итогов не позднее Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора по приобретению программного обеспечения системы виртуализации для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    14 306 406,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со спецификацией (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.60

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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