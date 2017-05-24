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Номер извещения
ГП705968
Уникальный номер закупки
537
Наименование закупки
Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 16:00 GMT +324.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705968Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 16:0024.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705968Дата и время вскрытия заявок Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 16:3024.05.2017 16:3024.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705968Подведение итогов не позднее Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект
Начальная цена
557 716,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объектРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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