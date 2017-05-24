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    Главная / Торги / Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705968Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705968

    Уникальный номер закупки

    537

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    срок поставки

    спецификация 1

    спецификация 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    andrey.cherednichenko@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Чередниченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 16:00 GMT +324.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705968Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 16:0024.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705968Дата и время вскрытия заявок Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2017 16:3024.05.2017 16:3024.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705968Подведение итогов не позднее Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201724.05.2017 16:3024.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705968Подведение итогов не позднее Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Начальная цена

    557 716,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объектРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект согласно документации, аналог не предлагать
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щитового оборудования для нужд ООО Реконструкция, с доставкой на объект "

    Кол-во: 0

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