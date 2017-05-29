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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нуджд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нуджд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705966Дата и время окончания срока приема заявок Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нуджд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 06:00 GMT +329.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705966Дата и время окончания срока приема заявок Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 06:0029.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705966Дата и время вскрытия заявок Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705966Подведение итогов не позднее Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: до 02 июня 2017 г., 100% по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80.190

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг ст.45 Ø250мм "

    Кол-во: 10

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