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Номер извещения
ГП705966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку черного металлопроката для нуджд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 06:00 GMT +329.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705966Дата и время окончания срока приема заявок Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 06:0029.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705966Дата и время вскрытия заявок Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круг ст.45 Ø250мм 10,0 - т. ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.80.190
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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