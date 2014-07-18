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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado

    На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326941Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401326941

    Уникальный номер закупки

    479

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб»
    Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»

    Юридический адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Почтовый адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Контактный телефон

    +7 42722 2-95-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi02@chsnab.chukotka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Анадырь

    Закупки и тендеры Чукотский Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2014 09:00 GMT +318.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326941Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2014 09:1018.07.2014 09:1018.07.2014 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326941Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 08:0021.07.2014 08:0021.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326941Подведение итогов не позднее На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 08:0021.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326941Подведение итогов не позднее На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado

    Начальная цена

    1 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 автомобиль

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    689000, Чукотский АО, г. Анадырь.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП ЧАО «Чукотснаб»
    Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой Tayota Land Cruizer Prado"

    Кол-во: 1

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