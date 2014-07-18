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Номер извещения
31401326941
Уникальный номер закупки
479
Наименование закупки
На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.07.2014 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Почтовый адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Контактный телефон
+7 42722 2-95-09
Факс
Адрес электронной почты
torgi02@chsnab.chukotka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Анадырь
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 09:00 GMT +318.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326941Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 09:1018.07.2014 09:1018.07.2014 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326941Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 08:0021.07.2014 08:0021.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326941Подведение итогов не позднее На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer PradoАнадырь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора поставки транспортного средства Tayota Land Cruizer Prado
Начальная цена
1 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 автомобиль
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
689000, Чукотский АО, г. Анадырь.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ЧАО «Чукотснаб»
Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»
Адрес местонахождения
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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