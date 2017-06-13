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Номер извещения
31705140802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на выполнение работ по установке кондиционеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7472
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малеков Марат Аюпович
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по установке кондиционеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 09:30 GMT +313.06.2017 09:3013.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140802Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке кондиционеровМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 23:0016.06.2017 23:0016.06.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705140802Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по установке кондиционеровМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16
Дата и время проведения
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705140802Дата и время проведения Выполнение работ по установке кондиционеровМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 10:5026.06.2017 10:5026.06.2017 10:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140802Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке кондиционеровМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке кондиционеров
Начальная цена
1 006 201,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
28.25.12.130
28.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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