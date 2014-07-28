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    Главная / Торги / на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2014 11:0028.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326947Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401326947

    Уникальный номер закупки

    106

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Перечень зданий

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-51-38

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Винничук Андрей Васильевич,vinnichuk_av@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.07.2014 11:00 GMT +328.07.2014 11:0028.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401326947Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2014 11:0028.07.2014 11:0028.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401326947Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 14:0012.08.2014 14:0012.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326947Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 14:0012.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401326947Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений административных, производственных зданий, сооружений и объектов ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Начальная цена

    593 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Административные, производственные здания и сооружения ОАО «МАШ» (Приложение № 1 к Договору)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70.3

    Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы по дератизации, дезинсекции, и дезинфекции."

    Кол-во: 1

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