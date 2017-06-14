Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705140809 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа. Валюта процедуры USD Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru