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Номер извещения
31705140809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 08:00 GMT +314.06.2017 08:0014.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140809Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 08:00GMT +314.06.2017 08:0014.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705140809Дата и время вскрытия заявок Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.Долгопрудный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.201706.07.2017 14:0006.07.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705140809Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.Долгопрудный
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 14:0007.07.2017 14:0007.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140809Подведение итогов не позднее Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.07.201707.07.2017 14:0007.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140809Подведение итогов не позднее Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вертикального обрабатывающего центра ВМ-2100 в дополнительной комплектации с комплектом оснастки и инструмента в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору) и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа.
Начальная цена
556 100,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
657 421,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
28.1
28.1
Документация лота
Кол-во: 1
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