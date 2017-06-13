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Номер извещения
31705140566
Уникальный номер закупки
111
Наименование закупки
Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 15:00 GMT +313.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2017 16:3015.06.2017 16:3015.06.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705140566Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.Москва
Дата и время проведения
16.06.2017 09:3016.06.2017 09:3016.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705140566Дата и время проведения Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 16:3021.06.2017 16:3021.06.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140566Подведение итогов не позднее Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рентгенфлуоресцентного спектометра-толщинометра с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ.
Начальная цена
5 458 771,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
272 938,57 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью аукционной документации (Часть III)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.60.11.113
26.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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