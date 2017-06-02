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Номер извещения
31705140538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Почтовый адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Контактный телефон
+7 977 349-78-15
Факс
+7 499 948-23-07
Адрес электронной почты
zakupkiradar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукоренко Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительного оборудования (цифровой осциллограф HDO4024) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140538Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительного оборудования (цифровой осциллограф HDO4024) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705140538Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительного оборудования (цифровой осциллограф HDO4024) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 17:0002.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140538Подведение итогов не позднее Поставка измерительного оборудования (цифровой осциллограф HDO4024) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительного оборудования (цифровой осциллограф HDO4024) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Начальная цена
774 596,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП Радар-Прибор
Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор
Адрес местонахождения
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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