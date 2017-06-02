Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ультразвуковые преобразователи с акустическими задержками (3 компл.)

    Ультразвуковые преобразователи с акустическими задержками (3 компл.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705956Дата и время окончания срока приема заявок Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)ДубнаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705956

    Уникальный номер закупки

    63-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ультразвуковые преобразователи с акустическими задержками (3 компл.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Документация

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705956Дата и время окончания срока приема заявок Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)Дубна

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705956Дата и время вскрытия заявок Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)Дубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705956Подведение итогов не позднее Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)Дубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705956Подведение итогов не позднее Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)Дубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ультразвуковой преобразователь с акустичискими задержками (3 компл.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Преобразователь V609-RB - 1 шт. Акустическая задержка WTD-5-1/2 - 1 шт. Преобразователь С541-SM - 1 шт. Акустическая задержка SPE3-OL-IHC-C - 1шт. Преобразователь С545-SM - 1 шт. Акустическая задержка SPE3-OL-WP5 - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ультразвуковые преобразователи с акустическими задержками (3 компл.)"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920399
    Продажа движимого имущества: измеритель параметров КСВН Р2-54/2, 1988 г.
    Продажа движимого имущества: измеритель параметров КСВН Р2-54/2, 1988 г.
    259820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    28 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920525
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    260285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920531
    Продажа движимого имущества: установка напряжения МЦЕ-14АК, 1988г.
    Продажа движимого имущества: установка напряжения МЦЕ-14АК, 1988г.
    260295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Попозиционная № ГП164630
    Продажа невостребованного имущества: Глубиномеры 0-150, Расходомеры ERZ 2104, Датчики давления 3051CA, Термометры ТТП-4к №1 (0...+100) 100/160 и др. со склада ПАО "Фортум"
    Продажа невостребованного имущества: Глубиномеры 0-150, Расходомеры ERZ 2104, Датчики давления...
    478241
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    25 700 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920530
    Продажа движимого имущества: установка напряжения МЦЕ-14АК, 1988г.
    Продажа движимого имущества: установка напряжения МЦЕ-14АК, 1988г.
    260293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920526
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    260289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920524
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    260284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920523
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    Продажа движимого имущества: средство измерения Х1-50, 1982г.
    260282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    7 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить